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Посол Израиля устроил акцию протеста на ГА ООН

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан устроил акцию протеста после речи президента Ирана Эбрахима Раиси перед Генеральной ассамблеей ООН. Об этом сообщает The Guardian.

Посол Израиля устроил акцию протеста на ГА ООН
© Lenta.ru

Когда президент Ирана начал свое обращение к мировым лидерам, Эрдан встал и поднял плакат с надписью «Иранские женщины заслуживают свободы сейчас!». На табличке, которую держал посол Израиля, было изображение Махсы Амини, 22-летней иранки курдского происхождения, ставшей символом протеста.

В своем выступлении в ООН Раиси назвал сообщения о протестах в Иране «искаженными» и «фейковыми», утверждая, что это были заговоры сотрудников западных спецслужб. Он также сказал, что по исламскому учению мужчины и женщины «равны в глазах Создателя».

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Ранее стало известно, что полиция Ирана усилила контроль за соблюдением норм ношения хиджаба. Для этого начали организовывать автомобильные и пешие патрули.

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