"Вооруженные силы Азербайджана применяют против мирного населения крупнокалиберное оружие, в том числе артиллерию. По информации, зарегистрированной в аппарате омбудсмена, в результате обстрелов на данный момент - 32 погибших и более 200 раненых, в том числе среди мирного населения - 7 погибших (двое детей) и 35 раненых (13 детей)", - отмечается в заявлении.