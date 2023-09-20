«Создаст проблемы США и НАТО»: западные СМИ об обострении в Нагорном Карабахе

Резкое обострение ситуации в Нагорном Карабахе создаст проблемы для США и НАТО и может изменить расклад сил в регионе. Об этом пишут зарубежные СМИ, подборку статей которых сделал «Рамблер».

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «локальных антитеррористических мер» в Нагорном Карабахе. В свою очередь, власти Армении заявили, что в Карабахе нет армянских военных подразделений, и обвинили Азербайджан в начале «этнической чистки».

Минувшей ночью бои продолжались по всей линии соприкосновения. Армянские СМИ со ссылкой на омбудсмена Нагорного Карабаха заявили о гибели, по меньшей мере, 27 человек, включая 2 мирных жителей, и ранении свыше 200 человек.

По мнению журналистов New York Times, новый конфликт в регионе обернется проблемами для США и НАТО.

«Геополитические расклады в регионе сложны, а новая война создаст проблемы для Соединенных Штатов и НАТО. Ближайший союзник Азербайджана – Турция – является членом НАТО. Армения имеет военный союз с Россией, а премьер-министр страны Никол Пашинян стремится углублять связи с Западом», – отмечается в статье.

В свою очередь газета Washington Post обратила внимание на зависимость Армении от России в вопросе безопасности и наличие «оборонного пакта» между двумя странами.

«Хотя он и не распространяется на территорию Нагорного Карабаха, Армения обратилась к России за помощью, но Москва в основном бездействовала на протяжении нарастающей напряженности, которая угрожала возобновить войну в регионе», – считают американские журналисты.

При этом издание усомнилось в том, что размещенные в регионе российские миротворцы вмешаются в конфликт.

Издание Wall Street Journal обратило внимание на то, что если Азербайджан сможет «вернуть себе всю территорию», то это будет иметь «катастрофические последствия» для премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который «пришел к власти на фоне уличных протестов и все чаще выступает против российского влияния в регионе».

При этом в Politico уверены, что позицию Москвы в отношении ситуации в Нагорном Карабахе выразил заместитель председателя Совбеза и бывший президент России Дмитрий Медведев, который предложил читателям своего Telegram-канала догадаться, какая судьба ждет его коллегу из «одной братской страны».