Стало известно о взрывах в Херсоне

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в регионе не объявляли. С утра воздушная тревога звучит в Харьковской области Украины.

Ранее глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин сообщил, что на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге после взрывов произошел пожар. В ночь на среду воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины, включая Полтавскую область. Затем стало известно о взрывах в Сумах и Кременчуге.