Стало известно о взрывах в Херсоне

"Страна.ua": В подконтрольном Киеву Херсоне прогремели взрывы
В подконтрольном Киеву городе Херсон прогремели взрывы, сообщило украинское издание "Страна.ua".
"Сообщают о взрывах в Херсоне", - говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, тревогу в регионе не объявляли. С утра воздушная тревога звучит в Харьковской области Украины.
Ранее глава военной администрации Полтавской области Украины Дмитрий Лунин сообщил, что на нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге после взрывов произошел пожар. В ночь на среду воздушная тревога была объявлена в нескольких регионах Украины, включая Полтавскую область. Затем стало известно о взрывах в Сумах и Кременчуге.