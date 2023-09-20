Историк дал прогноз, чем закончится конфликт в Карабахе

«Мое личное мнение склоняется к тому, что армяне территориально Карабах потеряли. Что с этим надо просто смириться. А уж каким будет дипломатическое решение, кто окажет влияние, и кто кому будет звонить, и кто на кого будет давить, давайте поговорим чуть позже», — сказал Сытин.