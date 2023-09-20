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Как сейчас выглядит Степанакерт: кадры из Нагорного Карабаха

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© ТАСС
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Последствия обстрела города 
© ТАСС
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Последствия обстрела города 
© ТАСС
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Вид на город Степанакерт 
© ТАСС

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Детские игрушки в жилом доме, пострадавшем в результате обстрела в Степанакерте 
© РИА Новости
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Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела в Степанакерте 
© РИА Новости
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Жители во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела в Степанакерте 
© РИА Новости
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте 
© РИА Новости
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Автомобили во дворе жилого дома, пострадавшего в результате обстрела 
© РИА Новости

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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Степанакерте 
© РИА Новости
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Жители на улице Степанакерта в Нагорном Карабахе 
© РИА Новости
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Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе 
© РИА Новости
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Дым в окрестностях Степанакерта в Нагорном Карабахе 
© РИА Новости
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Жители возле жилого дома в Степанакерте 
© РИА Новости

    19 сентября Азербайджан объявил о начале «локальной антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе. После чего ВС страны начали наносить удары по военным формированиям НКР. Официальный Баку заявил, что намерен обеспечить «восстановление конституционного строя Азербайджанской Республики» и безопасность мирного населения, гражданских служащих и азербайджанских военнослужащих.

    Армянская сторона в свою очередь заявила, что военнослужащих Армении в Нагорном Карабахе нет. Премьер-министр Никол Пашинян созвал заседание Совета безопасности для обсуждения ситуации. Он заявил, что ситуация на границах Армении стабильна и Ереван не намерен предпринимать необдуманные шаги. Об этом сообщает ТАСС.

    В Москве призвали стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к переговорам на основе трехстороннего заявления лидеров государств.

    На данный момент в результате боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 27 человек, в том числе двое мирных жителей, сообщил омбудсмен непризнанной республики, 200 человек получили ранения.

    Российские миротворцы в течение вторника эвакуировали более 1800 мирных жителей Нагорного Карабаха, сообщил ранее неофициальный телеграм-канал миротворческого контингента РФ Peacekeeper.

    Что сейчас происходит в Карабахе – в галерее «Рамблера».

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