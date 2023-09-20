В США оценили роль России и Китая в ООН

США уступают России и Китаю влияние на Генеральной ассамблее (ГА) ООН, о чем свидетельствуют голосования на ее сессиях за последние 30 лет. Об этом сообщает Newsweek.

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«Эксперты изучили данные голосований на ГА ООН и рассмотрели более 1500 случаев за период с 1991 по 2020 год, когда Россия и Китай не соглашались с мнением США. Позиция этих двух стран преобладала в 86 % случаев», — отмечает издание.

Авторы предполагают, что Москва и Пекин добиваются внимания и доверия стран Глобального Юга через структуры БРИКС, ШОС и группы развивающихся экономик G-77. Все эти объединения создают возможности для стратегии «мягкого балансирования» США.