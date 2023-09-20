Дуда назвал Украину утопающим, который тянет спасителей с собой на дно

Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим, который грозится утянуть с собой тех, кто пытается ему помочь. Как сообщает агентство Reuters, об этом он сказал на брифинге после выступления на Генассамблее ООН, комментируя спор по поводу украинского зерна.

«Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой <...> Он может просто утопить спасателя», — заявил Дуда.

По словам польского президента, Украина находится в крайне сложной ситуации, из-за чего «хватается за все, что может». Однако Польша должна действовать в своих интересах и поступать так, чтобы защитить себя, подчеркнул он. Дуда также призвал Киев помнить, что получает помощь от Варшавы.

Напомним, что в сентябре Еврокомиссия решила снять эмбарго на ввоз зерна с Украины в пять стран Восточной Европы, граничащих с ней. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши продлили запрет в одностороннем порядке.