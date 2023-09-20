В Армении анонсировали новый протест

Лидер оппозиционного блока «Мать Армения» Андраник Теванян анонсировал проведение нового протеста в Ереване на площади Республики у здания кабмина в поддержку Нагорного Карабаха и с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Об этом пишет РИА Новости.

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«Предварительно мы приняли решение провести на площади Республики большой митинг в 19:00 (18:00 мск)», — сказал он и добавил, что Пашинян отказался от Карабаха.

По его мнению, текущая ситуация является следствием политики премьера.

Теванян убежден в необходимости смены власти в Армении и формировании нового правительства. Кроме того, глава блока призвал все политические силы забыть про разногласия, так как участие большего числа людей в протестах позволит добиться смены руководства страны без потрясений.