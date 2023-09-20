Протесты в Ереване: последние новости

Акции протеста начались в Ереване днем 19 сентября, их участники выступили против премьера Никола Пашиняна и потребовали от властей вмешаться в ситуацию в Нагорном Карабахе. «Рамблер» собрал последние новости о протестах в городе.

Блокировка Площади Республики

На Площади Республики у здания правительства Армении вечером 19 сентября собралось около пяти тысяч человек. Протестующие заняли все выходящие к площади улицы и заблокировали автомобильное движение.

Стычки с полицией

Участники акции протеста пытались прорвать полицейский кордон вокруг здания правительства, а также установить палатки на площади, начались стычки протестующих с силовиками.

Служба национальной безопасности Армении пообещала принять меры по «нейтрализации любых действий», которые дестабилизируют ситуацию внутри страны.

Вечером 19 сентября Минздрав Армении сообщил о пострадавших в столкновениях у здания правительства. В больницы попали как участники акций, так и полицейские - 18 гражданских и 17 полицейских, сообщает «Новости-Армения».

Следственный комитет Армении сообщил о трех задержанных протестующих. Следователи заявили, что у них было обнаружено холодное оружие, уточняет агентство.

Глава блока «Мать Армения» Андраник Теванян заявил, что протестующие не покинут площадь ночью и на следующий день, сообщает «Панорама».

«Мы останемся здесь вплоть до отставки и ухода Никола Пашиняна», - пообещал он.

Блокировка посольства России

Участники акций заблокировали посольство РФ в Ереване, требуя вмешательства российских миротворцев в ситуацию. В МИД РФ заявили, что нормальная работа сотрудников посольства невозможна и направили Еревану ноту с требованием принять меры, сообщает Sputnik Армения.