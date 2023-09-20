Пока вы спали: заявления Шольца о реформе ООН и обращение Зеленского к Трампу

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Украина в ближайшие дни введет эмбарго на некоторую сельхозпродукцию из Польши

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Киев собирается запретить импорт ряда сельскохозяйственной продукции из Польши в ответ на одностороннее эмбарго на ввоз зерна из Украины. Такое заявление сделал заместитель министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка, пишет ТАСС со ссылкой на газету Rzeczpospolita.

Ограничения коснутся яблок, капусты, лука и помидоров.

Зеленский призвал Трампа раскрыть его план урегулирования на Украине

Лидер Украины Владимир Зеленский заявил, что не в курсе намерений бывшего президента США Дональда Трампа по достижению мира на Украине за 24 часа, и призвал поделиться деталями такого плана. Об этом пишет ТАСС.

«Я не понимаю, в чем детали его идеи, почему он ими не поделится и чего ждет», — заявил Зеленский в интервью телеканалу CNN. Таким образом он ответил на вопрос о том, как он относится к заявлениям Трампа.

Зеленский также указал, что готов принять только тот план достижения мира на Украине, который будет включать в себя вывод армии РФ с территории Украины. В противном случае предлагаемые Трампом методы «не являются идеями для глобального мира», считает он.

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

Беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины был сбит над территорией Белгородской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные Министерства обороны РФ.

Попытка нападения была совершена около 23:45 мск 19 сентября. В ведомстве подчеркнули, что дрон был сбит дежурными средствами ПВО над Белгородской областью.

Кисида на Генассамблее ООН заявил о готовности лично встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Фумио Кисида выразил готовность лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном «в любое время и без каких-либо предварительных условий». Об этом пишет ТАСС.

Он подчеркнул, что Япония ищет нормализации отношений с КНДР и полноценного решения существующих между двумя государствами проблем, в том числе проблем похищенных японских граждан и вопросов, связанных с ракетно-ядерной программой Пхеньяна.

Шольц выступил за реформирование Совета Безопасности ООН

Канцлер Германии Олаф Шольц заявили о необходимости реформирования Совета Безопасности ООН, более широком представительстве Африки, Азии и Латинской Америки, а также укреплении всего международного сотрудничества в целом. Об этом пишет ТАСС.

«ООН недостаточно отражает реальность многополярного мира. Нигде это не проявляется так ярко, как в отношении состава Совета Безопасности», — подчеркнул он. Шольц считает, что у стран Африки, Азии и Латинской Америки нет достаточной власти в этом органе, что необходимо исправить.