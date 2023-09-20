Алиев назвал условия для окончания операции в Карабахе

Азербайджан остановит антитеррористические мероприятия в Нагорном Карабахе, если армянские военные сложат оружие. Об этом заявил азербайджанский президент Ильхам Алиев во время телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Как сообщили в пресс-службе президента Азербайджана, что администрация республиканского лидера несколько раз предлагала провести встречу с представителями армянского населения, проживающего в Карабахе. Однако они отказались от этого.

— Алиев сообщил, что антитеррористические меры будут приостановлены, если оружие будет сложено и армянские силы будут разоружены, — говорится в сообщении.

Накануне Азербайджан объявил о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе. Такое решение было принято для обеспечения положений трехстороннего заявления и восстановления конституционного строя.