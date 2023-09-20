Зампредседателя КНР предложил ООН мобилизовать ресурсы ради развивающихся стран

Вице-председатель КНР Хань Чжэн в ходе мероприятия, состоявшегося в период проведения недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, предложил международному сообществу задействовать все доступные ресурсы для оказания поддержки развивающимся странам. Об этом сообщил МИД Китая.

"Китайская сторона предлагает <...> всесторонне задействовать все виды ресурсов развития, чтобы помочь развивающимся странам в решении наиболее неотложных и сложных проблем, вызывающих обеспокоенность", - приводятся слова Хань Чжэна на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточнил вице-председатель, перед лицом серьезных глобальных вызовов необходимо обеспечить сотрудничество в соответствии с "подлинными принципами многостороннего взаимодействия".

Он подчеркнул, что вопросы развития "должны вновь занять центральное место в международной повестке". Хань Чжэн также указал на необходимость усиления права голоса государств с формирующейся рыночной экономикой.