Журналисты РФ впервые работают на ГА ООН с визами, ограничивающими передвижение

Российские журналисты, сопровождающие министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, получили визы США с припиской об ограничении передвижения в 25 миль, что равнозначно 40 км от центра Нью-Йорка.

Как передает корреспондент ТАСС, в предыдущие годы представителям российских СМИ выдавалась журналистская виза типа I. В 2023 году американское консульство выдало визу типа C2, которая позволяет совершать поездки в Соединенные Штаты "с целью немедленного и непрерывного транзита в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций". На практике это означает, что представители российской прессы не смогут, к примеру, посетить для интервью Вашингтон.

Как ранее сообщал МИД РФ, все российские журналисты получили американские визы до отлета борта Лаврова. В делегации же получили визы не все.