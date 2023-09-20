Кисида на Генассамблее ООН заявил о готовности лично встретиться с Ким Чен Ыном

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая на Генеральной ассамблее ООН, выразил готовность лично встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном "в любое время и без каких-либо предварительных условий".

"Я хочу здесь выразить свою готовность встретиться с председателем Ким Чен Ыном лицом к лицу в любое время и без каких-либо условий", - подчеркнул глава японского правительства.

Кисида добавил, что Япония ищет нормализации отношений с КНДР и полноценного решения существующих между двумя государствами проблем, включая проблемы похищенных японских граждан и вопросы, связанные с ракетно-ядерной программой Пхеньяна. Премьер-министр Японии также заявил о готовности вместе с КНДР "открыть новую эру" японско-северокорейских отношений.

Кисида, как и его предшественники в последние годы, неоднократно заявлял, что готов лично встретиться с Ким Чен Ыном, чтобы решить проблему японских граждан, похищенных разведкой КНДР.

Тема похищения японцев разведывательными службами КНДР - одна из самых болезненных в отношениях двух государств, которые не поддерживают официальных дипломатических связей. В 2002 году Пхеньян впервые признал факт похищения только 13 граждан Японии и позволил пятерым из них вернуться на родину.

Остальные были объявлены умершими, а их родственникам отправлены останки, подлинность которых подтвердить не удалось. В мае 2014 года правительства Японии и КНДР договорились провести новое расследование похищений японских граждан, однако занимавшаяся этим комиссия была впоследствии распущена по инициативе Пхеньяна.