Польша может перестать оказывать помощь Украине, предупредил министр по делам Евросоюза (ЕС) Шимон Шинковский вель Сенк. Об этом он заявил в беседе с агентством PAP.

Министр пояснил, что Варшава стремится и дальше поддерживать Киев, но для этого ей необходимо согласие поляков. В противном случае, подчеркнул он, помогать Украине так, как раньше, будет сложно.

Шинковский вель Сенк также раскритиковал действия украинской стороны в сельскохозяйственном секторе, отметив, что на фоне этого жители Польши начинают хуже относиться к предоставлению ей военной и финансовой поддержки.