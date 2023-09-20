Гутерриш подтвердил приверженность устойчивому миру на Украине

ООН выразило готовность до самого конца помогать Украине добиваться устойчивого и справедливого мира на ее территории. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию от офиса Гутерриша.