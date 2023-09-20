Гутерриш подтвердил приверженность устойчивому миру на Украине
ООН выразило готовность до самого конца помогать Украине добиваться устойчивого и справедливого мира на ее территории. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию от офиса Гутерриша.
Как говорится в сообщении, их беседа состоялась на полях недели высокого уровня Генеральной ассамблеи ООН. Генеральный секретарь и президент Украины поговорили о влиянии конфликта между Киевом и Москвой на мировые ядерную и продовольственную безопасность.
«Генеральный секретарь подтвердил полную приверженность ООН суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в международно признанных границах», — пояснили в офисе Гутерриша. В заявлении также указывается, что генеральный секретарь ООН от лица организации выразил поддержку усилий по установлению мира в рамках Устава ООН и соответствующих резолюций Генеральной Ассамблеи.
Ранее Антониу Гутерреш призвал продолжать усилия, направленные на заключение мира на Украине.
«Мы не должны ослаблять усилия в борьбе за мир — справедливый мир в соответствии с Уставом ООН и международным правом», — подчеркнул он.