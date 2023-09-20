Алиев в разговоре с Блинкеном заявил о готовности прекратить бои в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном сообщил о готовности прекратить военные действия в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в пресс-релизе Госдепартамента.

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"Госсекретарь подчеркнул, что стороны должны возобновить диалог для урегулирования сохраняющихся разногласий", - уточнили в Госдепе.

В разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном Блинкен подчеркнул, что США призывают Баку к немедленному прекращению боевых действий и возвращению к диалогу. По словам госсекретаря, американские власти полностью поддерживают суверенитет, независимость, а также территориальную целостность Армении.