Основная часть протестующих в Ереване разошлась

Участники акции протеста у здания правительства Армении в основном разошлись. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейчас на площади Республики остаются несколько десятков человек. Полицейские снимают оцепление, автомобильное движение на прилегающих к площади улицах восстановлено.