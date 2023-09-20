Президент Аргентины призвал страны не быть пассивными в отношении Карабаха

Международное сообщество не может бездействовать на фоне агрессии Азербайджана в сторону Нагорного Карабаха. Такое заявление сделал президент Аргентины Альберто Фернандес на Генеральной ассамблее ООН, передает РИА Новости.

«Азербайджан развязал военную операцию, чтобы взять контроль над Нагорным Карабахом. Международное сообщество не может оставаться пассивным перед подобной реальностью», — сказал он, добавив, что прочим странам необходимо действовать на опережение, чтобы избегать преступлений на расовой, этнической, политической или религиозной почве.

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Баку приступил к «антитеррористическим мероприятиями» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Основными целями названы ВС Армении, для ликвидации которых Баку применяет высокоточное оружие.

Министерство иностранных дел Азербайджана уже назвало условие прекращения боевых действий — это полный вывод войск Армении из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване их действия и требования назвали агрессивными, а также заявили, что в Карабахе нет армянских подразделений.