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Президент Аргентины призвал страны не быть пассивными в отношении Карабаха

Международное сообщество не может бездействовать на фоне агрессии Азербайджана в сторону Нагорного Карабаха. Такое заявление сделал президент Аргентины Альберто Фернандес на Генеральной ассамблее ООН, передает РИА Новости.

Президент Аргентины призвал страны не быть пассивными в отношении Карабаха
© РИА Новости

«Азербайджан развязал военную операцию, чтобы взять контроль над Нагорным Карабахом. Международное сообщество не может оставаться пассивным перед подобной реальностью», — сказал он, добавив, что прочим странам необходимо действовать на опережение, чтобы избегать преступлений на расовой, этнической, политической или религиозной почве.

Ранее Министерство обороны Азербайджана сообщило, что Баку приступил к «антитеррористическим мероприятиями» локального характера в Карабахе для восстановления конституционного строя. Основными целями названы ВС Армении, для ликвидации которых Баку применяет высокоточное оружие.

Министерство иностранных дел Азербайджана уже назвало условие прекращения боевых действий — это полный вывод войск Армении из Карабаха и роспуск непризнанных властей в Степанакерте. В Ереване их действия и требования назвали агрессивными, а также заявили, что в Карабахе нет армянских подразделений.

Министерство обороны РФ также высказалось насчет этого конфликта, признав его недопустимым и призвав стороны немедленно прекратить огонь и продолжить мирные переговоры.

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