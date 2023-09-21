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Глава МАГАТЭ оценил риски для Запорожской АЭС

Россия и Украина придерживаются рекомендаций, данных Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для защиты Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси, передает корреспондент «Ленты.ру».

Глава МАГАТЭ оценил риски для Запорожской АЭС
© РИА Новости

По его словам, в настоящий момент МАГАТЭ не планирует возвращаться к проекту зоны безопасности вокруг ЗАЭС. Гросси напомнил, что ранее представил пять базовых принципов по обеспечению безопасности станции.

«Они если и не соблюдаются, то воспринимаются всеми очень серьезно. Я думаю, это важно для того, чтобы мы могли сдерживать ситуацию и избегать ядерных аварий», — отметил он, отвечая на вопрос «Ленты.ру».

Гросси также отметил, что обстрелы станции стали происходить реже.

Ранее глава МАГАТЭ заявил, что до конца года посетит Запорожскую атомную электростанцию.

8 сентябре МАГАТЭ сообщило, что получило уведомление о временном сокращении численности сотрудников на ЗАЭС из-за риска увеличения военной активности в регионе. Уточняется, что сотрудники агентства неоднократно слышали звуки взрывов в районе атомной электростанции за последнюю неделю. При этом, как отмечается, ЗАЭС не пострадала.

Глава МАГАТЭ заявил о планах посетить Украину и Россию

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