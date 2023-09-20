Зеленский призвал Трампа раскрыть его план урегулирования на Украине

"Я не понимаю, в чем детали его идеи, почему он ими не поделится и чего ждет. До выборов в США еще больше года. Если у него есть интересные идеи, он мог бы ими поделиться", - сказал он в интервью телеканалу CNN, отвечая на вопрос, как он относится к предложениям Трампа.