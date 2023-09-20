Генсек НАТО заявил, что Киеву нужны средства ПВО

Украине срочно требуются средства противовоздушной обороны, а также запчасти и обслуживание вооружения, уже переданного США и Европой. Такое заявление сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг , передает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

«Существует срочная потребность в средствах ПВО, не только в новых системах, но и в боеприпасах, обслуживании, запасных частях», — сказал он в ходе интервью во время своего визита в Нью-Йорк на Генеральную Ассамблею ООН .

Россия ранее неоднократно направляла странам НАТО ноту из-за поставок оружия Киеву. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предупреждал, что любые грузы, содержащие оружие для Украины, станут для России законной целью для перехвата или уничтожения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует началу дипломатического процесса и деэскалации ситуации, а напротив — будет иметь обратный эффект. Лавров при этом указывал, что НАТО и США напрямую участвуют в военном конфликте, так как поставляют армии Киева оружие и обучают солдат.