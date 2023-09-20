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В Польше объяснили отмену встречи Дуды с Зеленским

Президент Польши Анджей Дуда отменил встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским из-за изменения расписания. Об этом пишет Rzeczpospolita.

В Польше объяснили отмену встречи Дуды с Зеленским
© Alina Smutko / Reuters

Мероприятие должно было состояться в ходе сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Однако польский лидер сообщил, что из-за изменения расписания других заседаний встреча с Зеленским была исключена из повестки дня.

Издание отмечает, что такой демарш произошел на фоне обострения отношений между Польшей и Украиной из-за запрета Варшавы на импорт украинской сельхозпродукции.

Об отмене встречи сообщалось ранее 20 сентября. При этом в Варшаве допустили, что Дуда и Зеленский могут встретиться «позднее».

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