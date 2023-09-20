Систему коллективных исков предложили упростить

Возможность подавать общегражданские групповые иски появилась в России в 2019 году. Но эта система не стала массовой — дел такой категории в судах немного. Сенатор Артем Шейкин предложил ее усовершенствовать. Письмо с предложением пересмотреть форму, порядок и способы заключения коллективного иска он направил министру юстиции Константину Чуйченко.

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Пресечь утечку данных

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Одним из громких дел этого года стала утечка персональных данных пользователей «Яндекс. Еды». В Сеть попали телефоны клиентов и информация об их заказах. По мнению члена Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артема Шейкина, эта ситуация выявила несовершенство системы коллективных исков. Подать такой иск в России сейчас очень сложно, особенно когда дело касается миллионов людей по всей стране. «На примере заявлений граждан по факту утечки данных из «Яндекс.Еды» можно заключить, что институт коллективных исков работает неэффективно для защиты интересов пользователей, чьи данные попали в открытый доступ», — сказал Шейкин «Парламентской газете».

Для защиты персональных данных граждан от возможных утечек необходим комплексный подход, считает парламентарий: «Уже сейчас на рассмотрение в Правительстве находится законопроект об оборотных штрафах для компаний, которые допустили утечку персональных данных. Также разрабатывается законопроект о создании обязательного киберстрахования рисков и угроз, которое будет обеспечивать защиту компаний в случае кибератак и утечек данных. Кроме этих мер, необходимо развивать систему коллективных исков, поскольку они могут стать гарантией защиты прав граждан в получении компенсаций при утечках данных. Такой институт положительно показал себя в ряде зарубежных стран и может быть успешно применен в России».

Вопрос совершенствования системы коллективных исков поднимался на круглом столе в Совете Федерации, отметил Шейкин.

Облегчить и упростить

Парламентарий направил письмо министру юстиции Константину Чуйченко с предложением упростить институт коллективных исков.

Среди способов упрощения в письме выделены:

облегчение условий заключения соглашения о судебных расходах; регламентация порядка заключения мировых соглашений; совершенствование регулирования исполнения судебных решений; упрощение процедур досудебного урегулирования споров применительно к коллективным искам.

Сенатор считает, что необходимо изменить форму, порядок и способы заключения соглашения между членами группы по распределению судебных расходов. Также он предложил изготавливать один исполнительный лист и обязать суды направлять его в службу судебных приставов. Кроме того, Шейкин считает важным разработать процедуру согласования условий мирового соглашения по такой категории споров.

С учетом практической работы

Еще одно письмо парламентарий отравил главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Шейкин отметил, что в 2021 году территориальные органы Роспотребнадзора активно включились в работу по судебной защите прав и законных интересов групп потребителей и добились положительных результатов.

Он попросил ведомство предоставить информацию о целесообразности регулирования института коллективных исков с учетом практической работы Роспотребнадзора и высказать предложения по его совершенствованию и необходимости изменения законодательства.

Три тысячные процента

Напомним, что россияне могут подавать групповые иски уже почти четыре года. Однако институт коллективных исков в нашей стране небольшой по сравнению с общим объемом рассматриваемых исков. В 2021 году доля рассмотренных судами дел о групповых исках от общего числа рассмотренных дел составила 0,003 процента. Подача такого иска — непростой процесс, требующий ряда дополнительных действий, не нужных при подаче индивидуального иска.