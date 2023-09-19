Дикие медведи забрались в фургон и съели 130 пончиков на Аляске

Несколько диких медведей забрались в открытый фургон на Аляске и съели 130 пончиков. Об этом сообщает The Washington Post.

Инцидент произошёл на одной из заправочных станций Аляски. По словам менеджера станции Шелли Дино, изначально самка чёрного медведя с детёнышем пришли искали еду в мусорных контейнерах рядом со станцией. Однако позже их привлёк запах пончиков, который доносился из фургона компании-производителя выпечки Krispy Kreme. Оказалось, что фургон забыли запереть, поэтому медведи смогли проникнуть внутрь и съесть 130 пончиков.

«Они просто сидели там и ели пончики в течение 20 минут», – рассказала Шелли Дион.

Она также добавила, что попыталась прогнать животных из машины, но отогнать медведей от лакомства не вышло. В итоге прогнать животных удалось военным, которые по счастливому стечению обстоятельство проезжали с местной военной базы – им удалось отпугнуть медведей с помощью сирены. Уточняется, что с медведями всё в порядке – они беспрепятственно вернулись в лес.