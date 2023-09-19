Протестующие в Ереване пригрозили парализовать город

Активист инициативной группы «ХайаКве» Аветик Чалабян призвал людей, собравшихся на акцию протеста на площади Республики в Ереване, остаться на ней и в среду, 20 сентября, «парализовать весь город». Об этом пишет РИА «Новости».

Кроме того, общественный деятель потребовал готовиться к длительному противостоянию.

Чалабян объяснил свои призывы тем, что идет борьба за права жителей страны, за их будущее.

За сутки в Нагорном Карабахе погибли свыше 20 человек, более 100 получили ранения, а десять сел находятся в окружении азербайджанских войск, заметил активист.

По его мнению, разрешить ситуацию можно только путем смены правительства и последующим вооруженным сопротивлением, направленным на защиту Арцаха (Нагорного Карабаха).

Напомним, что во вторник, 19 сентября, ВС Азербайджана начали контртеррористическую операцию локального характера в непризнанной республике.