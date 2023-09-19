Зеленский впервые с начала СВО посетит Канаду

Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Канаду в четверг, 21 сентября. Об этом сообщил телеканал CTV News со ссылкой на источник.

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Как сообщил собеседник, украинский лидер выступит с речью в канадском парламенте утром 22 сентября. После этого он отправится в Торонто. Отмечается, что это будет первый визит Зеленского в страну с начала российской специальной военной операции (СВО) на Украине.

Официального подтверждения данной поездки от украинских властей не было.