Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь

"Я встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и дал понять, что Израиль продолжит помогать Украине в гуманитарных вопросах, в том числе в борьбе с противопехотными минами", - написал израильский премьер на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Это первая личная встреча Нетаньяху и Зеленского с момента начала на Украине спецоперации ВС РФ. Нетаньяху, находившийся в начале 2022 года в оппозиции, вернулся на пост премьер-министра Израиля в конце 2022 года. До сих пор они с Зеленским общались только по телефону, последняя такая беседа состоялась после продолжительного перерыва 7 сентября. Среди действующего политического руководства Израиля за время СВО лично с Зеленским общался глава израильского МИД Эли Коэн, который в феврале посетил Киев.