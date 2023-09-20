Нетаньяху заявил, что Израиль продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе встречи во вторник с украинским президентом Владимиром Зеленским на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заверил, что еврейское государство продолжит оказывать Киеву гуманитарную помощь.
"Я встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и дал понять, что Израиль продолжит помогать Украине в гуманитарных вопросах, в том числе в борьбе с противопехотными минами", - написал израильский премьер на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).
Это первая личная встреча Нетаньяху и Зеленского с момента начала на Украине спецоперации ВС РФ. Нетаньяху, находившийся в начале 2022 года в оппозиции, вернулся на пост премьер-министра Израиля в конце 2022 года. До сих пор они с Зеленским общались только по телефону, последняя такая беседа состоялась после продолжительного перерыва 7 сентября. Среди действующего политического руководства Израиля за время СВО лично с Зеленским общался глава израильского МИД Эли Коэн, который в феврале посетил Киев.
Власти Израиля неоднократно заявляли, что в сложившейся ситуации поддерживают Украину, но до сих пор воздерживались от оказания военной помощи Киеву, ограничиваясь лишь гуманитарными поставками. Неоднократно поднималась тема возможного визита на Украину Нетаньяху, но до конкретных планов дело до сих пор не дошло.