Зеленский обвинил европейские страны в создании зернового триллера

Некоторые европейские страны подрывают солидарность, превращая ситуацию с зерном в триллер. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РБК.

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Он не стал уточнять, о каких государствах идет речь, но отметил, что они «устраивают политический театр, делая из зерна триллер».

«Может показаться, что у них есть своя роль, но вместо этого они помогают подготовить почву для московского актера», — считает Зеленский.