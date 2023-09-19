Армения заявила о первых пострадавших в беспорядках в Ереване

В результате столкновений полицейских с протестующими у здания кабмина Армении в Ереване есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

© Lenta.ru

Уточняется, что за помощью обратились как демонстранты, так и полицейские. На месте им была оказана первая помощь, некоторых пострадавших госпитализировали.

«В настоящее время они проходят необходимые медицинские осмотры», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что информация о состоянии здоровья пострадавших будет опубликована позже.