Зеленский обвинил партнеров в ЕС в превращении поставок украинского зерна в триллер

"Мы запустили временный морской экспортный коридор из наших портов [в Черном море]. Мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов для экспорта зерна, - сказал Зеленский, выступая на общеполитических дебатах Генеральной Ассамблеи ООН. - Тревожно видеть, как в это время некоторые наши друзья в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из [поставок] зерна триллер".