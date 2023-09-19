США не стали гарантировать Украине новый раунд финансирования
Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с Зеленским не будет гарантировать новый раунд финансирования Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он также добавил, что собирается потребовать от украинского лидера отчётности за ту военную помощь, которую США уже отправили Киеву.
«Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы – где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», – заявил он.
Маккарти также добавил, что встреча членов конгресса с Зеленским запланирована на 21 сентября.
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