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США не стали гарантировать Украине новый раунд финансирования

Спикер палаты представителей США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с Зеленским не будет гарантировать новый раунд финансирования Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

США не стали гарантировать Украине новый раунд финансирования
© РИА Новости

Он также добавил, что собирается потребовать от украинского лидера отчётности за ту военную помощь, которую США уже отправили Киеву.

«Зеленский что, избран в конгресс? Он наш президент? Я не собираюсь ничего обещать. У меня есть к нему вопросы – где отчетность за деньги, которые мы уже потратили, каков план достижения победы. Я думаю, это то, что американское общество хочет знать», – заявил он.

Маккарти также добавил, что встреча членов конгресса с Зеленским запланирована на 21 сентября.

Ранее глава Пентагона призвал нарастить поставки боеприпасов для ПВО Украине.

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