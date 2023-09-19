В G7 спрогнозировали срок конфликта на Украине

Страны «Большой семерки» ожидают, что конфликт на Украине продлится еще шесть или семь лет, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника Евросоюза.

США и их союзники закладывают такой срок в планирование финансовой и военной помощи Украине. Отмечается, что это намного дольше, чем рассчитывали многие западные чиновники ранее.

Перспективы конфликта обсуждались в кулуарах Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.