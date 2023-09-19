Нидерландская авиакомпания отменила рейсы над Азербайджаном

Нидерландская авиакомпания KLM 19 сентября отменила рейсы над Азербайджаном из-за ситуации в Нагорно-Карабахском регионе. Об этом сообщает Reuters.

По данным источника, компания должна была выполнить пять рейсов из Нидерландов в азиатские страны. Изначально один из самолетов KLM вылетел в Токио, но затем вернулся в Амстердам.

В заявлении перевозчика говорится, что компания как можно скорее проинформирует клиентов о следующих шагах.