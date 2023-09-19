В Армении призвали объявить импичмент Пашиняну

Лидер блока «Мать Армения» Андраник Теванян призвал политические силы объявить импичмент премьер-министру страны Николу Пашиняну, тем самым запустив процесс его отставки. Об этом пишет «Sputnik Армения » в Telegram .

Он выступил с таким призывом во время протестной акции на площади Республики в Ереване, когда показывал дорожную карту по выходу из текущей ситуации. Глава блока подчеркнул, что всем силам необходимо объединиться для благоприятного исхода. Кроме того, Теванян призвал население присоединиться к акции протеста.