Баку потребовал от властей Нагорного Карабаха сдаться

Баку согласится на переговоры со Степанакертом только в том случае, если власти Нагорного Карабаха поднимут белый флаг и сдадут оружие, заявил помощник президента Азербайджана по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев. Об этом пишет РИА «Новости».

Гаджиев отметил, что у Азербайджана нет военных целей в соседней Армении.

Баку намерен закрыть «главу вражды и конфронтации» в отношениях с соседним государством, уточнил чиновник.

Вместе с тем, добавил он, республика не желает далее мириться с тем, что ее территории находятся вооруженные силы, которые ежедневно бросают вызов безопасности и суверенитету страны.

Напомним, что Нагорно-Карабахская республика была провозглашена 2 сентября 1991 года на совместной сессии Нагорно-Карабахского областного и Шаумяновского районного Советов народных депутатов Азербайджанской ССР в границах Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО) и прилегающего Шаумяновского района Азербайджанской ССР.

В Баку не признают НКР и полагают, что территория, контролируемая НКР, является частью Азербайджана. На этом фоне в регионе периодически вспыхивают вооруженные конфликты.