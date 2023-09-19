$96.65+0.01103.09+0.06

Вучич прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Сербия всегда поддерживает территориальную целостность стран, но считает, что надо избегать вооруженных конфликтов.

Вучич прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
© РИА Новости

Об этом заявил журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Сербии Александар Вучич, комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.

"Сербия, как всегда, поддерживает территориальную целостность стран - членов ООН. Надеюсь, что этот принцип всегда будет уважаться", - сказал он.

При этом он добавил, что "надо избегать войны".