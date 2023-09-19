Вучич прокомментировал ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Сербия всегда поддерживает территориальную целостность стран, но считает, что надо избегать вооруженных конфликтов.
Об этом заявил журналистам на полях Генеральной Ассамблеи ООН президент Сербии Александар Вучич, комментируя ситуацию вокруг Нагорного Карабаха.
"Сербия, как всегда, поддерживает территориальную целостность стран - членов ООН. Надеюсь, что этот принцип всегда будет уважаться", - сказал он.
При этом он добавил, что "надо избегать войны".