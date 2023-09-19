$96.65+0.01103.09+0.06

Слушатели читали соцсети во время выступления Байдена на Генассамблее ООН

Пресс-пул Белого дома сообщает, что во время выступления президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН делегаты просматривали соцсети. Об этом пишет ТАСС.

Слушатели читали соцсети во время выступления Байдена на Генассамблее ООН
© globallookpress.com

«С той точки, откуда я наблюдаю, я могу видеть, что делегаты, пока выступал президент США, просматривали свои аккаунты в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена – прим. ред.) и использовали Google Maps, чтобы планировать свои маршруты», – сообщила журналистка, сопровождающая Байдена на мероприятии.

В пресс-пуле также добавили, что во время своего выступления Байден не объявил о каких-либо новых решениях, а просто повторил позицию администрации США.

19 сентября в Нью-Йорке началась неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН, на которой выступил президент США Джо Байден. Во время своей речи он призвал Совбез ООН к реформам.

Главные новости
Больше новостей
Рамблер: главные новости