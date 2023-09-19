Слушатели читали соцсети во время выступления Байдена на Генассамблее ООН

«С той точки, откуда я наблюдаю, я могу видеть, что делегаты, пока выступал президент США, просматривали свои аккаунты в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена – прим. ред.) и использовали Google Maps, чтобы планировать свои маршруты», – сообщила журналистка, сопровождающая Байдена на мероприятии.