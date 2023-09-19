Слушатели читали соцсети во время выступления Байдена на Генассамблее ООН
Пресс-пул Белого дома сообщает, что во время выступления президента США Джо Байдена на Генассамблее ООН делегаты просматривали соцсети. Об этом пишет ТАСС.
«С той точки, откуда я наблюдаю, я могу видеть, что делегаты, пока выступал президент США, просматривали свои аккаунты в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена – прим. ред.) и использовали Google Maps, чтобы планировать свои маршруты», – сообщила журналистка, сопровождающая Байдена на мероприятии.
В пресс-пуле также добавили, что во время своего выступления Байден не объявил о каких-либо новых решениях, а просто повторил позицию администрации США.
19 сентября в Нью-Йорке началась неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН, на которой выступил президент США Джо Байден. Во время своей речи он призвал Совбез ООН к реформам.