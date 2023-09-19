Азербайджанские силы прорвали линию соприкосновения в Карабахе

Азербайджанские силы прорвали линию соприкосновения в Нагорном Карабахе в нескольких местах, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.

По данным агентства, об этом сообщил помощник президента Алиева по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев.

Ранее Reuters писало, что азербайджанские силы пытались прорвать оборону Армении после сильного обстрела, однако пока им удавалось удерживать оборону.

19 сентября ситуация в Нагорном Карабахе обострилась. Минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористической операции» в Нагорном Карабахе, заявив, что ее целями являются объекты Вооруженных сил Армении.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в попытке втянуть Ереван в военный конфликт.