В ЕК назвали условие для конфискации замороженных активов россиян

Еврокомиссии следует выработать единые правила по конфискации замороженных в ЕС активов граждан и компаний России, отметил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс. Он добавил, что в настоящее время изъять активы можно только по решению суда, при наличии уголовного преступления, пишет РИА «Новости».

Рейндерс пояснил, что Еврокомиссия, с тем, чтобы установить единые правила изъятия активов для всех стран ЕС, предложила проект директивы.

Еврокомиссар призвал Совет ЕС и Европарламент утвердить предложенную инициативу и добавил, что ЕК активно работает с группой по замороженным активам с тем, чтобы увеличить их объемы.

По его словам, речь идет не только о средствах российских олигархов и некоторых организаций, но также и о резервах Банка России.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе идут консультации по 12-му пакету ограничительных мер против России.

В пакет планируется включить разрешение на передачу Киеву замороженных в 2022 году активов Банка России, а также ряд других санкций.