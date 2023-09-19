В Карабахе заявили о боях по всей линии соприкосновения

Бои продолжаются по всей линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Об этом пишет в Telegram Armenperss со ссылкой на Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР).

Утверждается, что азербайджанские Вооруженные силы (ВС) применяют артиллерийские и ракетные средства, ударные беспилотники и боевую авиацию.

19 сентября Министерство обороны Азербайджана заявило о начале локальных антитеррористических мероприятий на территории, контролируемой Нагорным Карабахом. Баку также сообщил об уничтожении армянской радиолокационной станции в регионе.