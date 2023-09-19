Байден призвал Совбез ООН к реформам
Во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН президент США Джо Байден заявил, что Совет безопасности всемирной организации должен провести определённые реформы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По мнению Байдена, Совбез ООН должен провести реформы с включением в свой состав большего числа участников.
«Соединенные Штаты поддержат расширение Совета безопасности», – заявил он.
Американский президент также подчеркнул, что США будут добиваться «прогресса в реформировании» Совета безопасности.
19 сентября в Нью-Йорке открылась неделя высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН. Делегацию от России возглавляет Сергей Лавров.
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