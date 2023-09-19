Байден призвал Совбез ООН к реформам

Во время выступления на 78-й Генеральной Ассамблее ООН президент США Джо Байден заявил, что Совет безопасности всемирной организации должен провести определённые реформы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Байдена, Совбез ООН должен провести реформы с включением в свой состав большего числа участников.

«Соединенные Штаты поддержат расширение Совета безопасности», – заявил он.

Американский президент также подчеркнул, что США будут добиваться «прогресса в реформировании» Совета безопасности.