"В результате широкомасштабных военных действий Азербайджана против Республики Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) 19 сентября есть погибшие и раненые, в том числе женщины, старики и дети. В настоящий момент в ЗАО "Республиканский медицинский центр" Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики находятся 80 раненых, из них 15 - гражданские лица. К сожалению, зафиксировано пять смертей. Сообщаем вам, что врачи осуществляют все возможные медицинские вмешательства для спасения жизней тяжелораненых", - отмечается в заявлении.