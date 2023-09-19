Баку обвинил Евросоюз в искажении фактов о военной операции в Карабахе

Мы выражаем сожаление по поводу заявления ЕС, в котором намеренно искажаются причины недавней военной эскалации, а также действия Азербайджана по прекращению незаконных военных действий, осуществляемых ВС Армении как против мирного населения, так и против военнослужащих Азербайджана на его суверенных территориях. Проводимая военная АТО — это ответ на ряд крупномасштабных военных провокаций и террористических актов со стороны незаконных ВС Армении, — говорится в заявлении азербайджанского МИД.