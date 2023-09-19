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Латвия закрыла пункт пропуска на границе с Белоруссией

Латвия во вторник вечером, 19 сентября, закроет один из двух оставшихся пограничных автодорожных пунктов пропуска на белорусской границе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии.

Латвия закрыла пункт пропуска на границе с Белоруссией
© РИА Новости

В ведомстве отметили, что, по официальной информации латвийской стороны, погранпереход будет закрыт с 20:00 мск 19 сентября.

В комитете уточнили, что функционирование пункта будет безосновательно прекращено в одностороннем порядке на неопределенный срок.

После закрытия «Силене» (с белорусской стороны - «Урбаны») пересечение границы Белоруссии с Латвией будет возможно через единственный погранпереход «Патерниеки» (с белорусской стороны - «Григоровщина»).

Напомним, что в августе Литва закрыла пункты пропуска «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» (с белорусской стороны «Видзы»), объяснив эти действия изменением геополитической ситуации и угрозами национальной безопасности.

Ранее латвийские СМИ сообщили, что работа ПП «Силене» будет приостановлена для предотвращения угроз нелегальной миграции, а также «в целях обеспечения неприкосновенности госграницы».

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