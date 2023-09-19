Латвия закрыла пункт пропуска на границе с Белоруссией
Латвия во вторник вечером, 19 сентября, закроет один из двух оставшихся пограничных автодорожных пунктов пропуска на белорусской границе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Госпогранкомитет Белоруссии.
В ведомстве отметили, что, по официальной информации латвийской стороны, погранпереход будет закрыт с 20:00 мск 19 сентября.
В комитете уточнили, что функционирование пункта будет безосновательно прекращено в одностороннем порядке на неопределенный срок.
После закрытия «Силене» (с белорусской стороны - «Урбаны») пересечение границы Белоруссии с Латвией будет возможно через единственный погранпереход «Патерниеки» (с белорусской стороны - «Григоровщина»).
Напомним, что в августе Литва закрыла пункты пропуска «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» (с белорусской стороны «Видзы»), объяснив эти действия изменением геополитической ситуации и угрозами национальной безопасности.
Ранее латвийские СМИ сообщили, что работа ПП «Силене» будет приостановлена для предотвращения угроз нелегальной миграции, а также «в целях обеспечения неприкосновенности госграницы».