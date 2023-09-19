В Демпартии США начали опасаться смерти Байдена

Некоторые члены Демократической партии США обеспокоены состоянием президента страны Джо Байдена в силу его возраста и считают, что ему стоит отказаться от участия в предвыборной гонке. Об этом сообщает The Washington Post.

«Он находится на том этапе жизни, когда смерть неизбежна. Мы все сидим на тикающих часах. Но когда вы находитесь в его возрасте или в возрасте экс-президента Дональда Трампа , эти часы тикают немного быстрее, и это беспокоит избирателей», — приводятся в материале слова лидера демократов в округе Лорейн, штат Огайо Шэрон Сведы.

В WP отметили, что в США многие демократы считают, что низкие рейтинги 80-летнего Байдена вряд ли вырастут до 2024 года. И главным источником опасений избирателей является возраст президента. В связи с этим, по мнению демократов, перспективы Байдена на выборах будут зависеть от того, сможет ли он убедить избирателей в том, что его возраст не является его определяющей характеристикой.