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В Азербайджане назвали цель операции Баку в Карабахе

Главной целью антитеррористических мероприятий Вооруженных сил Азербайджана в Нагорном Карабахе является уничтожение военной инфраструктуры нелегитимного режима. Такое заявление сделал помощник президента страны по внешнеполитическим вопросам Хикмет Гаджиев, передает «РИА Новости».

Лукашенко поделился подробностями недавних переговоров с Путиным в Сочи

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его недавние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным были посвящены обороне и безопасности. Об этом сообщает БЕЛТА. Встреча Лукашенко и Путина состоялась 15 сентября в Сочи. О деталях переговоров Лукашенко рассказал на встрече с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.

В Еврокомиссии объяснили, что делать с российскими машинами в ЕС

Страны Евросоюза должны сами решать, что делать с уже попавшими на их территорию товарами из РФ, в том числе с автомобилями. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри. Ранее гендиректор литовского таможенного департамента Дарюса Жвиронаса заявил о необходимости дополнительных пояснений ЕК по конфискации российских авто, въехавших на территорию ЕС до 8 сентября. По его словам, Вильнюс интересует, следует ли изымать такие транспортные средства.

Стало известно, какой подарок вручили Ким Чен Ыну в России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу передал лидеру КНДР Ким Чен Ыну в ходе визита в Приморье меч, изготовленный вручную мастерами из Златоуста Челябинской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора оружейной фабрики «Златоуст» Олег Турбин.

СМИ: Киев ищет альтернативу Starlink, чтобы отказаться от сети Маска

Киев пытается найти альтернативу спутниковой сети Starlink бизнесмена Илона Маска, однако признает, что отказаться от его услуг невозможно. Об этом сообщает газета Pais. «Киев ищет альтернативы для своих военных коммуникаций, и, как оказалось, они у него есть, но признает, что отказаться от Маска невозможно», — заявило издание.

Умер один из создателей «копейки» ВАЗ-2101 Дмитрий Авдесняк

В Москве скончался один из создателей советского автомобиля ВАЗ-2101, который в народе получил название «копейка», Дмитрий Авдесняк. Об этом пишет Telegram-канал Mash. По данным канала, инженер не дожил всего один день до своего 86-летия.

Мошенники начали использовать в России новую схему с «обновлением» счета

Преступники начали звонить клиентам банков, предлагая «обновить» лицевой счет и застраховать любую сумму с него на выгодных условиях. Соглашаясь на это, человек теряет свои деньги, рассказали «Известиям» в банке ВТБ. По данным представителя банка, где уже зафиксировали использование этой мошеннической схемы, аферисты звонят по телефону или с помощью мессенджеров, представляются банковскими работниками и сообщают о подозрительных операциях на счете.

В Великобритании представлены семь принципов регулирования ИИ

Управление по конкуренции и рынкам (CMA) утвердило семь принципов, которыми должны руководствоваться компании, занимающиеся разработкой систем с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Соответствующий документ размещен на сайте правительства Великобритании.

соцсети

Модель из Казани 23-летняя Сабина Сагаутдинова погибла в день своего рождения. Как сообщает портал Wday.ru, накануне «Мисс Бикини России-2022» вернулась в родной город из Москвы. Позже, 17 сентября, в социальных сетях появились сообщения о смерти девушки. Очевидцы рассказывают, что модель выпала из окна высотного дома, с 14 этажа.

Стало известно, когда депутаты Госдумы пересядут на отечественные авто