Байден заявил, что США будут добиваться реформы Совбеза ООН

США будут добиваться реформы Совета Безопасности ООН , считая, что в этом органе нужны "новые голоса" и "новые мнения". Об этом заявил президент США Джо Байден , выступая с трибуны 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"В своем прошлогоднем выступлении здесь я объявил, что Соединенные Штаты будут поддерживать расширение Совета Безопасности, увеличение числа постоянных и непостоянных членов. <...> Нам нужно больше голосов, больше мнений", - сказал американский лидер.