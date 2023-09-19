В Польше отреагировали на угрозы Украины из-за запрета на ввоз зерна

Варшава не опасается ограничительных мер со стороны Евросоюза (ЕС) и Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с решением продлить запрет на импорт украинских сельскохозяйственных товаров в одностороннем порядке. Об этом порталу Euractiv заявил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Польши Роберт Телус.

"Ничего не случится", - сказал министр, отвечая на вопрос о возможных мерах в отношении Польши, которые могут последовать со стороны ЕС.

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Телус добавил, что, если он делает "хорошие вещи" для фермеров из Польши и других стран Евросоюза, то он "не может бояться нормативных актов, которые действуют в неправильном направлении".

Министр также заявил, что не беспокоится о возможных последствиях со стороны ВТО, поскольку, по его мнению, для такого шага "нет юридических оснований".

После отказа Еврокомиссии (ЕК) продлить эмбарго на поставки зерновых с Украины после 15 сентября Братислава, Будапешт и Варшава продлили запрет на ввоз украинской аграрной продукции на национальном уровне.

По информации агентства Reuters, во вторник ВТО подтвердила, что Украина подала жалобу против стран, запретивших импорт ее агропродукции.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев выступает категорически против любых дальнейших ограничений на экспорт зерна. По его словам, ЕК нарушает правила свободного рынка, поэтому Киев готов отстаивать свои права в судах.

Польский министр сельского хозяйства Роберт Телус заявил о том, что Варшава не согласится на вступление Украины в Евросоюз, если не будет решен вопрос экспорта зерна. Об этом со ссылкой на TVN24 пишет украинское издание «Страна.ua».

«Если мы сегодня не создадим эти инструменты, Польша точно не согласится на вступление Украины. Сегодня нам необходимо создавать инструменты, потому что с украинской продукцией мы проживем дольше. И мы должны поставить условия для Украины», - пояснил он.

Телус отметил, что украинское сельское хозяйство сильнее польского и эмбарго на украинскую агропродукцию необходимо.

«На той базе, которая существует на данный момент, польское хозяйство никогда не победит украинское хозяйство. Там несколько сотен тысяч ферм. Это совсем другое хозяйство, поэтому наша позиция настолько сильна», - заявил министр.

Напомним, что из-за потока дешевого продовольствия из Украины, Польша и Венгрия столкнулась с протестами от местных производителей. После этого страны приняли решение ввести эмбарго на сельхозпродукцию из Украины, которая поступает на общеевропейский рынок. Позже о приостановке ввоза украинских продуктов также заявила Словакия.

При этом премьер-министр Матеуш Моравецкий подчеркнул, что Польша не позволит «затопить» себя украинским зерном.

Украина выдвинула Европейскому союзу предложения по ввозу зерновых, но они не устроили Польшу и другие соседние страны. Об этом сообщило Польское агентство печати (РАР) со ссылкой на источники.

"Украина представила в Брюсселе предложения, касающиеся ввоза своего зерна в страны ЕС, которое предполагает систему разрешений на экспорт", - сообщает агентство, подчеркивая, что "страны ЕС, граничащие с Украиной, сочли это предложение недостаточным".

"На встрече в Брюсселе Польша раскритиковала новое предложение Украины относительно зерна", - отмечается в сообщении. По мнению Польши, предложение Киева не решает вопрос притока и контроля украинского зерна.

Киев подал иски во Всемирную торговую организацию (ВТО) в отношении Варшавы, Будапешта и Братиславы из-за запрета ввоза украинской продукции. Об этом Министерство экономики страны сообщило в Telegram.

Заместитель премьер-министра — министр экономики Украины Юлия Свириденко уточнила, что украинская сторона видит в этом нарушение тремя странами Евросоюза своих международных обязательств. Также украинская сторона считает, что односторонние действия стран в сфере торговли неприемлемы.

По ее словам, в результате одностороннего запрета на импорт украинской агропродукции со стороны трех стран экспортеры уже понесли и продолжают нести значительные убытки из-за простоя, дополнительных затрат и невозможности выполнить внешнеэкономические соглашения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала махинацией "игрища" Киева и Запада по теме украинского зерна, комментируя новость о том, что Украина подала во Всемирную торговую организацию иски против Венгрии, Польши и Словакии, запретивших импорт украинской агропродукции.

"Это что за махинации такие? Что это за бесконечная возня западных правительств и подконтрольных им монополий в агропромышленной сфере, ведущая к спекуляциям на рынке продовольствия? Мир устал от игрищ Запада вокруг продовольственной безопасности, оборачивающихся глобальными бедствиями, разорением добросовестных хозяйств, сговорами на биржах", - написала дипломат в своем Telegram-канале.

Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что Вашингтон не считает правильным оказывать давление на страны Европы из-за их суверенного решения отказаться от импорта украинского зерна, передает РИА Новости.

На брифинге в Нью-Йорке он сообщил, что в США в курсе обеспокоенности ряда европейских партнеров насчет импорта украинского зерна.

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«Это суверенные решения... Не станет ли лицемерием со стороны США стращать другие страны по поводу суверенных решений, которые они принимают, руководствуясь, как они считают, лучшими интересами своих жителей?» — сказал Кирби.

Он добавил, что Вашингтон хотят видеть украинское зерно на мировом рынке, и вновь призвал к возобновлению зерновой сделки.

Польша, Венгрия и Словакия сделают все возможное, чтобы выиграть дело о поставках украинского зерна. Но даже если офис Зеленского победит, то страны Восточной Европы просто не пустят эту агропродукцию на свои рынки. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экономист Иван Лизан. Ранее Украина начала процесс подачи иска в ВТО из-за запрета экспорта зерна в Польшу, Венгрию и Словакию.

«Вопрос запрета на ввоз украинского зерна для стран Восточной Европы не только экономический, но и политический. У них и так имеется излишек сельскохозяйственной продукции. Если на рынок попадет товар из-за рубежа, то могут разорится местные фермеры, которые не простят этого правительству», – сказал экономист Иван Лизан.



«Аргументы стран Восточной Европы предельно ясны. Во-первых, Украина будет ввозить в зерно по демпинговым ценам. Во-вторых, можно легко доказать низкое качество поставляемой продукции, например, за счет наличия там паразитов или плесени», – отмечает эксперт.



«Кроме того, у той же Варшавы есть много способов уколоть Украину. Через Польшу идет поставка горючего и оружия для ВСУ. Может быть поднята извечная тема национализма или в ключевой момент заблокирован значительный пакет помощи ЕС», – акцентирует собеседник.



«Еврокомиссия, в свою очередь, может попробовать наказать страны Восточной Европы. В частности, не выдавать деньги. Однако я думаю, что положительного для себя результата в ЕС не добьются», – подчеркнул он.



«Скорее всего, в этом противостоянии верх одержит Восточная Европа. Они договорятся с Еврокомиссией, та позволит им продлить запрет на ввоз зерна. Украина может обжаловать решение, но это бесполезно, так как апелляционный суд ВТО сейчас не работает. А если офис Зеленского победит, то та же Польша не будет выполнять условия», – резюмировал Лизан.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что страна не будет закупать украинское зерно, однако предоставит свою территорию для его транзита. Об этом сообщает РИА Новости.

«Позиция и желание Хорватии — быть транзитной страной, а не страной, в которую прибудут из Украины ненормальные объемы более дешевого зерна, чем наше, и тогда у наших сельхозпроизводителей будут проблемы», — рассказал премьер-министр.